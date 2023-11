Giovanni Fabbian ha sbloccato il match tra Bologna e Torino: l’ex Inter è stato bravo a crederci e ad approfittare dell’incomprensione della difesa granata

Beukema imbuca per il classe 2003 che con caparbietà segue l’azione, vince il rimpallo con Gemello e a porta vuota deposita in rete l’1 a 0. Secondo gol in Serie A per il centrocampista con il vizio del gol.

L’articolo Bologna Torino, l’ex Fabbian sblocca il match proviene da Inter News 24.

