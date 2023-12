Joshua Zirkzee sta incantando tutti a suon di prestazioni, l’ultima contro l’Inter a San Siro in Coppa Italia ha colpito tanti osservatori e club

Su di lui hanno iniziato a scatenarsi voci importanti riguardanti il futuro perché nel giro di poche ore è finito nel mirino del Milan. Non solo, perché Tuttosport nell’edizione odierna l’ha accostato anche alla Juve come punta per il futuro.

