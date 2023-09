Il giornalista Alessandro Bonan a Sky Sport 24 ha parlato dei giovani della Juventus e delle pressioni sui bianconeri in questa stagione.

BONAN – «La Juve è in fase di rinnovamento. Ha tanti ragazzi giovani, c’è bisogno di dargli la possibilità di fare esperienza e minuti sul campo, di assaporare una vittoria, di metalabolizzare una sconfitta, di capire bene dell’ambiente. E rendersi conto che la maggior parte degli italiani tifa Juve e per questo c’è tantissima pressione sulla squadra. In questo momento è un piccolo lato debole e forza della Juve che si allena sempre per vincere».

