Il giornalista e presentatore tv, Alessandro Bonan, ha espresso il proprio pensiero in merito al ritorno al Milan di Ibrahimovic

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan si è espresso così in merito all’ormai prossimo ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic.

LE PAROLE – «E’ un momento particolare per il Milan, servono energie ed entusiasmo, non sarà facile perché quando si viene da diverse sconfitte ti senti un po’ così, scarico. Ibra Ha sempre avuto talento, sia in campo sia fuori, è un leader e in questo momento serve uno come lui. Dico però che è rischioso farlo adesso, potrebbe scatenare un mix di emozioni. Serve chiarezza sul ruolo che avrà, se sarà come Maldini oppure solo legato alla squadra, lo capiremo».

