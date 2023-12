Il giornalista e conduttore tv, Alessandro Bonan, si complimenta con l’Inter per le mosse di calciomercato estive

Intervenuto dagli studi di Sky Sport in vista di Inter Real Sociedad di stasera, Alessandro Bonan si è soffermato sulle possibili scelte di formazione di Inzaghi, elogiando il calciomercato operato dai nerazzurri in estate.

LE PAROLE – «Lautaro riposa Questa è la novità di una squadra che per il resto ha quasi la titolare. Io includo tra i titolari anche Cuadrado, che fa parte di quella schiera di calciatori acquistati sul mercato che deve essere classificata tra i capolavori dell’Inter. L’altro è Thuram. Parlo della strategia di mercato dell’Inter che ha portato a questo primo posto. Se conquista il primo posto nel girone di Champions League, oltre a quello in campionato, ha realizzato un capolavoro se pensi che questa è una squadra che è stata finanziata con la cessione di Onana.

Sostituito con un portiere che si sta dimostrando migliore di lui. Ha perso Lukaku, sostituendolo con un giocatore pagato zero e che si rivela più funzionale a Lautaro ed all’Inter in generale. È stato realizzato un vero e proprio capolavoro sul mercato. L’Inter ha speso per due giocatori che sono titolare-non titolari, che sono Frattesi e Pavard, che rappresentano comunque la certezza che questa è una squadra che ha 13-14 titolari».

L’articolo Bonan elogia l’Inter: «Cuadrado e Thuram due capolavori sul mercato, vi spiego perché» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG