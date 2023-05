Il giornalista e conduttore Alessandro Bonan ha detto la sua sulla vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter contro la Fiorentina

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan si è espresso sulla vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter, che ieri sera ha battuto la Fiorentina in finale per 1 a 2.

LE PAROLE –: «Questa vittoria dà certamente all’Inter una spinta in più. La Fiorentina ha dimostrato di avere grandi valori di gioco che potrebbero permetterle di avere la meglio del West Ham nella finale di Conference. L’Inter contro il Manchester City non può permettersi la sofferenza del secondo tempo di ieri, ma neppure l’approccio che ha avuto al match. Nei primi 10′ la Fiorentina ha stracciato l’Inter, che era sotto ritmo. Ma i nerazzurri hanno avuto il merito di non sbracare e di ritrovare il bandolo della matassa».

