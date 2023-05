L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano nonostante l’amarezza della sconfitta è contento della prestazione dei suoi.

Vincenzo Italiano in conferenza stampa si toglie il cappello davanti a Lautaro Martinez. “Avevamo di fronte la finalista di Champions, era impensabile non concedere qualcosa o che loro si creassero i presupposti per farci male. Abbiamo provato a non farli giocare e a non permettergli di schiacciarci, non lo vogliamo male. Abbiamo concesso due gol evitabili, ma il campione ha deciso una partita giocata alla pari. Sono partite secche, in cui il campione fa la differenza”.

esultanza gol Lautaro Martinez

“Anche oggi usciamo a testa alta ed è un peccato, perché penso che i ragazzi potevano anche ottenere qualcosina in più. Non dobbiamo mollare, abbiamo altre partite e un’altra finale. Correggeremo qualche errore e dobbiamo cercare di rimanere in fiducia. Non ci si può abbattere dopo una partita del genere. Contro l’Inter sono sempre tirate, non ci schiacciano, non ci dominano e per me è un grande orgoglio metterli in difficoltà. Uscire sconfitti ci amareggia tantissimo, non immaginate quanto tenevamo a regalare questa gioia ai tifosi. Speravo in un epilogo diverso, ma ci lascia tantissimo in vista di un’altra finale. Sappiamo che non possiamo commettere nemmeno un mezzo errore, altrimenti gli avversari ti castigano“.

