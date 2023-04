Bonan: «Inter Juve? Spero che a fine partita non si parli dell’arbitro». E spiega anche la scelta di Chiesa centravanti

Il giornalista Alessandro Bonan dagli studi di Sky Sport 24 ha parlato di Inter Juve di questa sera.

INTER JUVE – «Spero che a fine partita si parli della partita e non dell’arbitro, ultimamente si parla di arbitri e ci siamo stancati. Il copione è abbastanza scritto: una squadra cercherà di attaccare, l’altra darà il pallone agli altri per poi partire in contropiede per cercare Chiesa che ha bisogno di spazio e quando ha spazio fa male. L’Inter non gli deve dare gas. Se lo allontani dalla porta gli fai un torto, gli togli una potenzialità offensiva che possiede. Gli strappi che ha lui ce li hanno in pochi. Allegri gli chiede di puntare l’avversario e giocare l’uno contro uno. L’Inter non ha un giocatore che lo fa, la Juve si e questo è un vantaggio. Può essere questo il disegno tattico di Allegri».

