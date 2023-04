Juve e Agnelli, The Guardian attacca: «E’ un sociopatico, gli scandali sono il marcio del calcio». L’analisi critica e dura

Il The Guardian ha fatto un’analisi critica e dura del calcio italiano attaccando anche la Juve e Andrea Agnelli.

INCHIESTE JUVE – «Gli scandali della Juventus sono una finestra non solo sulle crisi più ampie del calcio italiano, ma anche sul marciume al centro di questo sport».

FAMIGLIA AGNELLI – «La famiglia Agnelli è una famiglia reale all’interno di una repubblica il cui nome evoca mistica e tragedia. In Italia c’è chi vede la Juventus come un imbroglione e chi ritiene che il club sia sempre additato da magistrati risentiti e di parte».

ANDREA AGNELLI E LA SUPERLEGA – «Con un prestito di 3,5 miliardi di euro da JP Morgan da dividere tra i club, il piano avrebbe spazzato via all’istante i problemi di liquidità della Juve. Per chi aveva lavorato alla Juventus, il fiasco della Superlega non è stata una sorpresa. Secondo varie fonti che mi hanno parlato in condizione di anonimato, il posto di lavoro è sempre stato disfunzionale. “Agnelli pensa di essere un visionario”, ha detto un ex dirigente, “ma è un sociopatico. Un completo maniaco del controllo».

CALCIO ITALIANO – «La crisi della Juve mette a nudo la difficile situazione finanziaria in cui si trova ora la maggior parte delle squadre di calcio italiane. C’è un circolo vizioso di bassi investimenti, che rende difficile attrarre o mantenere i migliori giocatori, il che rende impossibile vendere i diritti dei media alle migliori tariffe, il che significa che c’è un basso investimento, e così via. Il prodotto ha un aspetto orribile. Gli stadi sono terribili, le tribune vuote sembrano orribili, il calcio è due marce più lento che in Spagna o in Inghilterra».

The post Juve e Agnelli, The Guardian attacca: «E’ un sociopatico, gli scandali sono il marcio del calcio» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG