Bonanni: «Cuadrado? L’Inter ha preso un giocatore funzionale» Le parole dell’ex tecnico

Intervistato da TMWRadio, l’ex giocatore Massimo Bonanni ha parlato del mercato dell’Inter, secondo il suo punto di vista.

LE PAROLE- «Cuadrado?I tifosi non lo vogliono? Mi ricordo dei tifosi della Lazio che trattennero Signori, ma dico che l’Inter va a prendere un giocatore funzionale al modo di giocare di Inzaghi e competitivo per l’obiettivo che ha l’Inter, ossia vincere il campionato»

PORTIERE- «Io che credo poi prendano Sommer e un portiere giovane per il futuro. Non sono così convinto che strapagheranno il portiere. Magari proveranno a far crescere un ragazzo loro se non arriva Trubin, ma credo che l’obiettivo sia Sommer. Per me l’Inter aveva Vicario come prima opzione ma lo hanno perso»

L’articolo Bonanni: «Cuadrado? L’Inter ha preso un giocatore funzionale» proviene da Inter News 24.

