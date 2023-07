Con ogni probabilità l’estremo difensore svizzero sarà il sostituto del portiere camerunese che si prepara ad andare in Inghilterra.

L’Inter ha ceduto Andre Onana al Manchester United per un totale di 55 milioni di euro; manca solo l’annuncio. Il suo sostituto sarà Yann Sommer del Bayern Monaco che ha una clausola rescissoria di 6 milioni di euro: lo svizzero ha già detto sì ai nerazzurri.

Anatolij Trubin

Come riporta Sky Sport, i dirigenti stanno provando a rateizzare il pagamento o a risparmiare qualche milione ma il club tedesco, non avendo certezze sul rientro di Manuel Neuer, non sembrerebbe molto d’accordo. L’Inter si è data qualche giorno di tempo e nella peggiore delle ipotesi domenica pagherà la clausola rescissoria per acquistare Sommer. Successivamente si proverà a negoziare con lo Shakhtar Donetsk per Anatolji Trubin ma in quel caso la trattativa sembra complessa.

