Massimo Bonanni, ex calciatore, ha criticato l’atteggiamento del Milan nella gara di ieri sera contro la Juve

A TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato così Milan-Juve:

«Nella testa dei giocatori e dell’allenatore questo può essere un risultato pesante. Può dare più fiducia, ma non credo che la Juve lotterà per lo Scudetto. Per un posto in Champions assolutamente sì, ma non credo possa lottare per il titolo fino alla fine. Tra un po’ si staccherà, ci sono squadre più forti. Mi ha deluso ieri il Milan. Ho visto un atteggiamento diverso rispetto a quello visto finora. L’atteggiamento generale è stato diverso, mancavano diversi elementi importanti che hanno fatto sì che non fosse il Milan solito ma ho visto molto meglio la Juve, il tutto in una partita comunque poco spettacolare. E’ mancata la reazione del Milan dopo il gol».

