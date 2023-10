Caso scommesse, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato la vicenda che ha visto protagonista anche l’ex Milan Tonali

Gabriele Gravina ha parlato del caso scommesse che ha visto coinvolto anche l’ex Milan Tonali, in Serie A a margine del Premio Edela.

PAROLE – «Un riconoscimento che nobilita la mia sensibilità e quella della nostra federazione, sempre più impegnata in un processo di educazione in tutti i settori, in particolare dove sono coinvolti i giovani. Abbiamo una grande responsabilità, legata a una profonda diffusione dell’impatto comunicativo che il mondo del calcio ha. Loro sono testimonial sempre, anche quando sbagliano e poi si ravvedono come sta succedendo in questi giorni».

The post Caso scommesse, Gravina a sorpresa: «Ho un pensiero chiaro, vi spiego» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG