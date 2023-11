L’ex calciatore Massimo Bonanni si è espresso a Tmw Radio sulla sfida in arrivo tra Inter e Juventus: le dichiarazioni

Bonanni ha presentato così il big match tra Juventus e Inter:

«In questo momento Dimarco è l’esterno sinistro più forte in Italia e per me è uno da top-5 in Europa. Lo sta dimostrando e sono contento per lui. La prossima partita, lo scontro diretto, sarà determinante. Se l’Inter farà risultato, poi la Juve avrà due partite difficili e in quella fase può esserci l’allungo decisivo. Continuo a dire che il campionato lo può perdere solo l’Inter».

