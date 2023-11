Trevisani: «Non è vero che Inter e Juventus sono cosi distanti, vi spiego» Le parole del giornalista

Ospite negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, ha parlato del dualismo tra Juventus ed Inter.

«Cross o tiro per Dimarco? Chi se ne frega, ha fatto un gol pazzesco. Solo un giocatore che ha un piede come il suo può decidere di fare una cosa del genere. È da inizio anno che la griglia è Inter, Juve, Milan e Napoli. La Juve ha una squadra che nella rosa non ha grande qualità, ma il blocco attaccanti è forte, in difesa ha Bremer che è costato 50 milioni. Szczesny dopo Maignan è il più forte. Le alternative non sono fortissime. Ma giocando così tanta strada non si fa. Vlahovic, Kean e Chiesa non segnano? A Thuram e Lautaro i palloni arrivano, non è che vanno a prenderseli. Lautaro viene messo davanti alla porta col gioco, il punto è che la Juve dovrebbe giocare meglio. Prendiamo Calhanoglu, ora da regista è uno dei migliori, ma è un’invenzione di Inzaghi, non sto paragonando gli allenatori ma posso dire che mi piace più come gioca uno rispetto all’altro. L’Inter una Ferrari e la Juve una 500? Non è vero, non è così. La Juve non è una 500»

L’articolo Trevisani: «Non è vero che Inter e Juventus sono cosi distanti, vi spiego» proviene da Inter News 24.

