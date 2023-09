L’ex calciatore Massimo Bonanni ha detto la sua in vista del derby tra Inter e Milan, sfida che andrà in scena il 16 settembre

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Bonanni parla così del derby tra Inter e Milan che si giocherà il 16 settembre.

LE PAROLE – «Sono molto curioso, sono due squadre in forma, tatticamente e tecnicamente forti. Sicuramente sarà un derby importante. Vedremo se ci sarà Giroud e nel caso sarebbe un’assenza importante. La Juventus non ha le coppe ma l’Inter ha praticamente due squadre e deve vincere assolutamente il campionato. Milan e Napoli possono sicuramente lottare per il titolo».

L’articolo Bonanni: «L’Inter deve vincere il campionato, curioso del derby» proviene da Inter News 24.

