Il mercato non dorme mai e sebbene la sessione estiva sia appena terminata già si parla di obiettivi futuri per i nerazzurri.

L’Inter ha realizzato due colpi in entrata in difesa questa estate, sono arrivati Pavard e Bisseck ma in vista della prossima stagione potrebbe esserci un’occasione da cogliere. Tiago Djaló è un vecchio pallino di Piero Ausilio e non ha smesso di esserlo dopo la rottura del legamento crociato dei mesi scorsi.

Il difensore portoghese sta per rimettere piede in campo e Tuttosport è sicuro che gli scout nerazzurri saranno ad ammirarlo quando ciò accadrà. Il suo contratto col Lille scade nel 2024 per cui l’Inter potrebbe prenderlo a parametro zero il prossimo giugno o anticipare la concorrenza già a gennaio con pochi milioni di euro; tutto dipenderà da come avrà superato il brutto infortunio. I nerazzurri sono coperti in difesa ma il reparto non è proprio giovanissimo; c’è da pensare soprattutto ai 35 anni di Acerbi.

L’articolo L’Inter è pronta a ri-fiondarsi su Tiago Djaló, può essere l’erede di Acerbi proviene da Notizie Inter.

