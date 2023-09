Lo storico capitano del Triplete dell’Inter, Javier Zanetti è tornato a parlare del cammino in Champions dello scorso anno

Nel corso dell’intervista concessa a Marca, Javier Zanetti è tornato sul cammino in Champions League dell’Inter di Inzaghi dello scorso anno.

QUANTO SARÀ DURA TORNARE IN FINALE DI CHAMPIONS? – «Sarà difficile, ma la voglia di riprovarci non manca. Sappiamo che nel calcio tutto è possibile, ma dobbiamo andare passo dopo passo. Per prima cosa dobbiamo passare il girone, che è molto importante».

QUALI POSSIBILITÀ PER L’INTER? – «Quello che ci interessa di più è che l’Inter si sia guadagnata rispetto e rimanga competitiva, e spero che questo ci porti più in alto possibile. Ripetere una finale è sempre complicato, ma bisogna provarci».

