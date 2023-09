Massimo Bonanni, a TMW Radio, ha commentato così la situazione di Pogba in casa Juve.

BONANNI – «Difficile credere ancora a lui. Dispiace, perché ha classe e anche al 30% può dare tanto. Ma ogni partita si fa male di nuovo. Così diventa dura. Quando entri in un vortice mentale è dura uscirne fuori. Mi piace però che in questo momento tiri fuori la voglia per dire che c’è ancora. Poi non so se davvero ha dentro questa forza, un conto è parlare un conto dimostrarlo, però va bene».

The post Bonanni scarica Pogba: «Difficile credere ancora in lui» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG