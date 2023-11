Bonanni sicuro: «Contro l’Ucraina partita da tre punti. Sullo Scudetto…». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Bonanni ha parlato a TMW Radio della Nazionale in campo contro l’Ucraina e della lotta scudetto in cui è presente anche il Milan.

SULLA NAZIONALE – «Spero che possa essere una partita da tre punti. Chiunque gioca sono straconvinto che darà tutto per la causa. Se non hai motivazioni del genere non puoi fare questo lavoro. Spero che si possa stasera a riportare l’Italia in una competizione importante. Dobbiamo rivivere certe emozioni di questi tornei importanti».

SULLO SCUDETTO – «Al momento non vedo nessuna al livello dell’Inter. Questa partita darà un segnale importante. Se dovesse vincere la Juventus, darebbe un senso ancor di più a questo campionato, ma oggi vedo l’Inter ancora favorita».

