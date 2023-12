Massimo Bonanni, ex attaccante, ha parlato a Tmw Radio dell’Inter e di quella che sarà lo scudetto a fine campionato

PAROLE – «Sicuramente sarà una corsa a due. L’Inter ha una sua fisionomia, così come la Juventus. Preferisco come organico e gioco l’Inter, ma entrambe se la giocano. Anche col Napoli non ha fatto una partita spettacolare la Juve, ma è questa».

