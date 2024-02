Bonaventura Juve, la pista resta ancora aperta L’annuncio di Raiola sul futuro del giocatore in scadenza con la Fiorentina

Enzo Raiola a Sportmediaset ha fatto un annuncio sul futuro di Bonaventura che è in scadenza di contratto con la Fiorentina e che era stato accostato alla Juve negli ultimi giorni di mercato.

PAROLE – «Sulla Juventus e Bonaventura preferisco stare in silenzio, voglio confrontarmi con il ragazzo per capire cosa vuole fare del suo futuro. Non ho voglia di parlare della Fiorentina, lo farò quando ci sarà occasione e quando finirà questa storia, le cose non sono chiare, parliamo di persone permalose, non voglio parlarne, quando chiuderemo questa storia ne parleremo. Il mio telefono è acceso, penso solo il mio è acceso, altri stanno facendo altre riflessioni. Bonaventura sta continuando a fare il suo percorso, parliamo di un professionista al 100% e non ha problemi, con lui ne parleremo più avanti. Ancora è prematuro, al momento giusto ci confronteremo con loro e vi informeremo».

