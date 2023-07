Si fanno sempre più insistenti le voci relative ad un ritorno all’Inter da parte di Federico Bonazzoli: le ultime sulla trattativa

Sembrava poter essere una semplice suggestione di calciomercato, ma continuano a farsi insistenti le voci relative ad un clamoroso ritorno all’Inter da parte di Federico Bonazzoli. Il calciatore della Salernitana potrebbe essere un profilo gradito dai nerazzurri, che li favorirebbe per la questione liste. A fare il punto sul possibile affare, svelando alcuni dettagli è Repubblica.

Sul quotidiano si legge: «La quarta punta dell’Inter per la prossima stagione potrebbe essere Federico Bonazzoli, ventisei anni, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, mancino di piede. L’idea è trattare con la Salernitana, di modo da ingaggiarlo nel caso in cui Joaquin Correa dovesse lasciare Milano. A spingere perché l’affare si faccia è Tullio Tinti, procuratore del giocatore di Manerbio, che dopo avere fatto in granata una buona stagione nel 2021/22, nella stagione appena conclusa è invece finito spesso in panchina.

La formula più probabile per riportare Bonazzoli nel club in cui è cresciuto sarebbe quella del prestito. Ma prima di potere anche solo ragionare sul suo arrivo, è necessario che il posto oggi occupato da Correa si liberi. E al momento al club nerazzurro non sono arrivate offerte interessanti per il suo cartellino. L’argentino, che Simone Inzaghi ha portato dalla Lazio, è arrivato all’Inter nell’estate del 2021 per 31 milioni, bonus compresi. E ne guadagna 3,5 netti a stagione.

Il suo contratto scadrà nel 2025, ma in questo biennio alla Pinetina non ha mai trovato la condizione migliore, complici diversi infortuni che lo hanno fermato quando sembrava in ripresa. Inzaghi continua a credere in lui, ma è sicuro che a fronte di un’offerta giusta il giocatore verrebbe salutato».

L’articolo Bonazzoli-Inter, una persona sta spingendo per il suo approdo: ecco di chi si tratta proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG