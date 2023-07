L’ex estremo difensore Simone Braglia ha ammesso che vedrebbe bene l’ex capitano nerazzurro alla Roma.

Simone Braglia a TMW Radio ha detto la sua su alcune trattative di mercato. “Frattesi può restare al Sassuolo? Dipende dalle possibilità delle altre. Frattesi credo abbia detto dove vuole andare ma l’Inter se non cede Brozovic non può prenderlo. E se non arrivano altre offerte che soddisfano, rischia di rimanere, ma per me andrà da un’altra parte”.

Mauro Icardi

“Icardi secondo me è un giocatore che si ambienterebbe bene a Roma. E’ uno che con Mourinho potrebbe tornare ad alti livelli. Scamacca lo vedo in un ambiente come il Milan, in una squadra di giovani dove si deve cominciare un percorso. Morata non so proprio, nella Juventus lo rivedrei bene“.

