Sono queste le parole dell’ex calciatore del Milan, Bonera, ecco cosa dice a MilanTV nella trasmissione On The Pitch.

Ecco le parole di Daniele Bonera, l’ex Milan oggi collaboratore tecnico, parla a MilanTV durante la trasmissione On The Pitch, ecco cosa dice: “La mia fede milanista mi ha portato a giocare quelle partite con un certo trasporto. Nella mia carriera ho avuto la grande fortuna di vestire questa maglia e giocare partite importantissime come i derby. Ho avuto anche la fortuna di vincerne qualcuno, è qualcosa che mi porterò dentro per sempre“.

Simon Kjaer sulla Gazzetta dello Sport, parla delle sue condizioni fisiche: “Non sto bene, contro la Francia non ero pronto per giocare 90 minuti. Il nostro c.t. ha preso la decisione giusta, non avrei potuto dare una mano“. Il centrale conclude così.

