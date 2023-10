Agnese Bonfantini, attaccante delle Inter Women, carica l’atmosfera in vista del big match del 15 ottobre contro la Roma

Appuntamento a domenica 15 ottobre allo stadio Tre Fontane, dove la Roma affronterà le Inter Women. Agnese Bonfantini, ai microfoni ufficiali nerazzurri, descrive così il match e l’importanza che riveste.

In vista della prossima sfida di Campionato, Agnese Bonfantini ci racconta le sue sensazioni dentro e fuori dal campo #ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/NwPpfX3Chp — Inter Women (@Inter_Women) October 13, 2023

ROMA- «Con la Roma sarà una partita tosta, sono un’ottima squadra. Noi però stiamo crescendo, partita dopo partita, per cui sarà un match combattuto».

INTER- «Ci siam compattate dietro, imparando dai nostri errori, e faremo un grande campionato. E’ bello giocare palla a terra, in attacco ci intendiamo molto grazie alle tante combinazioni possibili. Stiamo facendo un bel gioco, e di questo sono veramente felice»

PRIMA RETE STAGIONALE COL SASSUOLO- «Prima di calciare il rigore avevo un po’ d’ansia, poi ho lasciato uscire tutta la mia felicità non solo per il gol, ma per i 3 punti conquistati dalla squadra».

L’articolo Bonfantini carica in vista del big match tra Roma e Inter Women -VIDEO proviene da Inter News 24.

