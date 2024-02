Bonfantini: «Gama alla Juve mi metteva in soggezione, poi ho capito che è straordinaria». L’omaggio al capitano

Bonfantini dal sito della Figc ha raccontato cosa ha rappresentato Sara Gama per lei sia nel suo percorso alla Juventus Women che in Nazionale.

BONFANTINI – «Ricordo che quando sono arrivata alla Juventus avevo un po’ di ansia, l’avevo già conosciuta in un paio di raduni della Nazionale ed ero in soggezione, poi però ho capito che è una persona straordinaria. Non è una ragazza di tante parole, ma parla tanto con i fatti e soprattutto con gli occhi. Mi ha aiutato nei primi anni della mia carriera e devo ringraziarla perché mi ha fatto crescere sotto molti aspetti, non solo legati al calcio. Venerdì sarà una serata emozionante e giocheremo anche per lei. Se siamo qui è anche merito suo. Sono felice perché non c’è più alcuna tensione, ci divertiamo e ci vogliamo bene. Il Ct mi sta dando molta fiducia. Anche lui come Sara non parla molto, ma in poco tempo è riuscito a creare un grande gruppo».

The post Bonfantini: «Gama alla Juve mi metteva in soggezione, poi ho capito che è straordinaria» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG