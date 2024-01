Boniek: «La Juve è organizzata in maniera perfetta, il suo calcio fa paura a tutti». L’analisi ai microfoni della Rai

Boniek ai microfoni della Rai ha fatto un’analisi sulla Juve.

BONIEK – «La Juve è una squadra concreta, cinica, forte, con molta fisicità. Forse non è una squadra che sviluppa un calcio eccezionale, ma è organizzata in maniera perfetta, non prende gol e davanti ha gente che sa segnare. Ogni tanto rinuncia al possesso palla, i giocatori tornano indietro e fanno contropiede. Questo è un calcio concreto che fa paura a tutti gli avversari».

