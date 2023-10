Massimo Bonini, a Radio Bianconera, ha parlato di Juve e in particolare di Miretti.

BONINI – «La Juventus sta lavorando seriamente sulla crescita dei giovani nel proprio vivaio e la creazione della Next Gen ne è la prova. Penso che tutte le società dovrebbero seguire questa strada, che sarebbe di beneficio anche per il movimento italiano in generale, tenendo sempre presente che i ragazzi possono sbagliare, in questa ottica ben venga la scelta di Allegri di puntare su Miretti».

