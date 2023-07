Roberto Boninsegna parla dell’acquisto in casa Inter di Cuadrado, accolto non senza qualche polemica di mercato

L’ex giocatore dell’Inter Roberto Bonisegna dice la sua su Tuttosport sull’arrivo di Cuadrado in nerazzurro.

LE PAROLE – «I tifosi devono capire che è stata una cosa di campo e che Cuadrado militava nella squadra rivale. Quindi è normale che cercasse di fare il meglio per i suoi. Devono accettare l’arrivo del giocatore. E soprattutto giudicare il calciatore per quello che farà in campo per i nerazzurri. Situazione differente dalla mia».

