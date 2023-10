Roberto Boninsegna, a Radio Anch’io lo Sport, ha parlato così della Juve e della corsa Scudetto.

BONINSEGNA – «Juve avvantaggiata per lo scudetto senza coppe? Certamente sono favoriti, ricordo anche ai miei tempi come le coppe e gli impegni con le nazionali non ti danno tempo di recuperare. Credo sia un vantaggio».

