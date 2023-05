L’ex giocatore nerazzurro ha commentato l’euroderby dal suo punto di vista

Intervenuto a margine di uno degli eventi della Milano Football Week, l’ex Inter, Roberto Boninsegna, ha espresso la sua opinione sull’euroderby.

LE PAROLE- Il tifoso a volte esagera, la partita dell’altra sera mi fa ben sperare. Abbiamo vinto 2-0, ma forse il risultato più giusto era con qualche gol in più. Non bisogna commettere l’errore di aspettarli, perché più passa il tempo e più la qualificazione pende dalla nostra parte. La partita deve farla il Milan per provare a recuperare, e con gli spazi ci si può infilare in contropiede. Il derby è sempre difficile da giudicare: nei miei sette anni di Inter, quando eravamo favoriti perdevamo e viceversa. Il vantaggio c’è e va rispettato, la partita fa da contesto

L’articolo Boninsegna sull’euroderby: «L’Inter non deve commettere l’errore di aspettare il Milan» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG