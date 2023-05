Importanti dichiarazioni da parte del dirigente nerazzurro che difende l’operato del tecnico.

Beppe Marotta ha parlato del momento attuale dell’Inter nel corso dell’evento Milano Football Week organizzato dalla Gazzetta dello Sport. “Ad oggi il consuntivo non può essere che positivo. Con prudenza, certo, ma non può essere che 7, fossimo stati avanti anche in campionato sarebbe stata da 8 da 9. Bisogna valutare l’allenatore ma anche la società il managment”.

Simone Inzaghi

“La responsabilità va divisa tra allenatori, giocatori, dirigenza e società. Il nostro allenatore ha recuperato un momento di negatività. Magari dovevo mettere pressione e l’ho fatto, ma siamo l’Inter e dovevo farlo. La svolta è arrivata dalla Champions, dalla gara contro il Porto, li abbiamo trovato autostima e convinzione e capito la necessità di cambiare rotta. Abbiamo una rosa forte fatta da professionisti bravi è stato meritato e dobbiamo continuare. Questa sera abbiamo un appuntamento delicato, anche scaramanticamente. Dobbiamo trovare quella forte convinzione e motivazione per una gara insidiosissima“.

