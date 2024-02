Bonolis: «La Juve ha speso fortune importanti, ma non ha un regista. E l’Inter…». Le parole del tifoso dell’Inter

Bonolis ai microfoni de L’Interista ha mosso una critica verso la Juve, facendo un paragone con la sua Inter.

BONOLIS – «L’Inter è stata costruita per vincere perché è un dovere societario di chi la comanda pensare ogni anno a come trionfare, da sempre. Così come il Milan e la Juve stessa che nonostante alcune difficoltà ha speso fortune importanti per alcuni giocatori. La Juve si poteva assemblare meglio sicuramente. Manca un vero regista a mio parere. Locatelli è un grande giocatore, ma non ha le caratteristiche di un regista. E’ come se mettessimo Calhanoglu a fare l’esterno sinistro…».

