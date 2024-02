Koopmeiners Juve, la chiave è Soulé: c’è già l’ok di Gasperini. L’argentino piace all’allenatore dell’Atalanta

Koopmeiners è un obiettivo concreto del mercato della Juve per l’estate, indipendentemente dal fatto che Allegri continuerà o meno la sua avventura sulla panchina bianconera.

La chiave per arrivare all’olandese potrebbe essere Soulé. L’argentino piace a Gasperini e quindi potrebbe finire all’Atalanta in uno scambio con Koopmeiners. L’alternativa è che la Juve lo venda e poi utilizzi quei soldi per arrivare al centrocampista olandese. A renderlo noto è Conterio nel editoriale su TMW.

The post Koopmeiners Juve, la chiave è Soulé: c’è già l’ok di Gasperini appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG