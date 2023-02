Sono queste le parole di Paolo Bonolis, il famoso tifoso e conduttore televisivo parla così dell’Inter su Skriniar.

Ecco le parole del conduttore e tifoso nerazzurro Paolo Bonolis che parla così dell’Inter a Fcinter1098.it: “Da quello che si può intuire, il procuratore ha preso tempo per garantire un’uscita a zero del suo giocatore e quindi un compenso più alto per loro da parte del PSG. Bastava che il procuratore dicesse ‘andremo al PSG perché vogliamo continuare lì la carriera, quindi pigliatevi questi soldi subito’ e l’Inter avrebbe evitato di finire in questa situazione.”

Conclude così: “Ha giocato invece a gatto col topo ed è brutto. Non riesco a credere che Skriniar sia stato così subdolo, ma poteva evitare che questa strategia venisse messa in atto. Alla fine della fiera, è il mondo che gira in questo modo. Come Jessica Rabbit: non è cattiva, la disegnano così.“

