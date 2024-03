Bonolis: «L’Inter con l’Atletico ha sprecato, ma l’obiettivo era il campionato. Rigori? Tirati male…». Le parole del tifoso

Bonolis, noto personaggio televisivo e grande tifoso dell’Inter, ad Andkronos ha commentato l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League operata dall’Atletico Madrid ieri sera che tanto ha fatto gioire i tifosi della Juve.

BONOLIS – «Il calcio è bello perché è inaspettato: anche per questo è lo sport più popolare al mondo. L’Inter ha sprecato all’andata, ha sprecato al ritorno e in certe partite non ti puoi permettere questa leggerezza, poi sappiamo che i rigori sono sempre stati un terno al lotto. Li abbiamo tirati, a parte Calhanoglu e Acerbi direi, piuttosto male e quindi siamo fuori dalla Champions. Ma l’obiettivo di stagione della società era il campionato, che mi sembra stia andando tremendamente bene. Quindi, a parte questa follia che è insita nel calcio, questa imprevedibilità, dovrebbe essere qualcosa che l’Inter può difendere con una certa serenità».

