La Juve continua a seguire Mikel Merino, su di lui ci sono anche il City, lo United e l’Atletico Madrid. Osservatori bianconeri sono stati all’Anoeta per vederlo

Il centrocampista Mikel Merino è diventato oggetto di desiderio per numerosi club d’élite, tra cui la Juve, il Manchester City, il Manchester United e l’Atletico Madrid. Nelle ultime settimane, come rivelato da Deperte Cope, osservatori bianconeri sono stati allo stadio Anoeta per vedere da vicino il centrocampista. Sebbene Merino abbia una clausola rescissoria fissata a 60 milioni, il suo contratto in scadenza nel giugno 2025 potrebbe rendere il suo trasferimento più accessibile.

Questa situazione allarma la Real Sociedad, che rischia di perderlo a un prezzo più basso, inoltre, le trattative per il rinnovo sono in una fase stallo, poiché Merino e il suo entourage vogliono valutare la partecipazione della squadra spagnola alla prossima Champions League prima di prendere una decisione definitiva.

