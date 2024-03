Domenica, la Juve non avrà a disposizione Carlos Alcaraz e Mattia De Sciglio. Ma Massimiliano Allegri può sorridere visto che l’infermeria sta per svuotarsi

L’infermeria della Juve sta per svuotarsi visto che Adrien Rabiot dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la gara contro il Genoa. Come rivelato da Sky Sport, nel match di domenica, Massimiliano Allegri potrà contare su gran parte della sua rosa.

Infatti, all’appello mancheranno solo Carlos Alcaraz e Mattia De Sciglio.

