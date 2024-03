Oggi, Adrien Rabiot ha lavorato parzialmente in gruppo e Massimiliano Allegri conta di averlo a disposizione per Juve Genoa

Come rivelato da Tuttosport, sono in rialzo le possibilità di vedere Adrien Rabiot a disposizione della Juve per la gara contro il Genoa. Il francese, oggi, ha lavorato parzialmente in gruppo dopo la lussazione della falange di un dito del piede destro.

Rabiot è fermo dalla gara del 25 febbraio e conta di rientrare quantomeno tra i convocati per il match contro i rossoblù.

