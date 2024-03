Gigi Maifredi ha spiegato che alla Juve servirebbero due giocatori come Riccardo Calafiori e Lewis Ferguson. Ecco le sue parole

L’ex allenatore della Juve, Gigi Maifredi, a TvPlay, ha spiegato quali acquisti servirebbero ai bianconeri.

PAROLE – «Secondo me alla Juventus servirebbero più Ferguson e Calafiori piuttosto che Koopmeiners, visto che ha problemi in difesa ed a centrocampo. Thiago Motta alla Juve? Sta facendo benissimo al Bologna, devo dire che però per fare bene servono anche un ottimo direttore sportivo e una società solida. La Juve ha il direttore sportivo, ma ho dubbi sull’assetto societario. Motta ha trovato questo al Bologna ecco perché tutto sta funzionando alla grande».

