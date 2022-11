Il noto tifoso interista e presentatore Paolo Bonolis parla così in una lunga intervista a Football News 24, ecco cosa dice dell’Inter.

Sono queste le parole di Paolo Bonolis, il presentatore parla a Football News 24 della squadra che tifa, l’Inter: “Undici punti di differenza come sono stati persi si possono riguadagnare e non è detto che le squadre che sono più avanti non possano avere momenti di difficoltà dei quali si potrà approfittare. Ci sono ancora 69 punti a disposizione e tutto può essere.“

Conclude così Bonolis: “La squadra è diversa rispetto a prima, quindi secondo questi paragoni sono inutili. La rosa dell’Inter è ottima, ha dei giocatori sovrapponibili e sembra che con Calhanoglu in cabina di regia al posto di Brozovic si sta iniziando a ritrovare una quadra in una stagione strana vista la presenza del Mondiale. L’Inter ora sta facendo bene. Alla base di tutto ci sono dei problemi societari economici, e se questi verrano risolti, si potrebbe svolgere un mercato che la famiglia Zhang può permettersi, se non ci fossero appunto gli impedimenti della politica economica cinese.”

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG