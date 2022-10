Paolo Bonolis, noto personaggio televisivo, ha parlato della sfida vinta dall’Inter contro il Barcellona a San Siro

Paolo Bonolis, noto presentatore televisivo, ha parlato ai microfoni di Radio Nerazzurra del momento dell’Inter in Champions League stuzzicando il Barcellona di Xavi.

PAROLE – «Se Xavi ha visto la partita dell’Inter negli spogliatoi e porta così bene, dovrebbe guardarle più spesso, così vedono anche come si gioca a calcio. Il passaggio del turno e l’eliminazione della Juventus sono state come la combo coca cola, patatine e cheesburger. Per gli ottavi è difficile fare una previsione dato che la gara si giocherà tra quattro mesi e con un Mondiale di mezzo. Sicuramente abbiamo un conto aperto con la fortuna».

