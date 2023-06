Leonardo Bonucci, capitano dell’Italia e della Juventus, ha parlato così a Sky Sport in vista della partita dell’Italia contro la Spagna

Leonardo Bonucci, capitano dell’Italia e della Juventus, ha parlato così a Sky Sport in vista della partita dell’Italia contro la Spagna.Ecco le sue parole su Zaniolo e Frattesi, obiettivi tra i vari sul mercato anche del Milan:

ZANIOLO E FRATTESI – «Questo dovete chiederlo a chi fa il mercato della Juve. Sicuramente sia Nicolò che Davide sono due grandi prospetti per l’Italia che verrà. Quello che auguro loro è di fare il prima possibile esperienza in questi tipi di partite perché servono nelle grandi squadre a capire i momenti della partita. Loro hanno tutte le qualità per arrivare a vestire le maglia di grandi squadre».

