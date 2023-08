Bonucci alla Fiorentina Pradè rompe il silenzio: svelata TUTTA la verità sul futuro dell’ex difensore del Milan

È circolata in fretta nelle ultime ore la fotografia di Leonardo Bonucci a Forte dei Marmi in compagnia di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina. Lo stesso Pradè, a Firenzeviola.it, ha chiarito la situazione per l’ex difensore del Milan.

BONUCCI FIORENTINA – «Oggi ero a pranzo a Forte dei Marmi con la mia famiglia e, tra tante altre persone, ho incontrato anche Leonardo Bonucci, l’incontro è stato assolutamente casuale e non c’è nessuna trattativa in ballo»

