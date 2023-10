Bonucci, solita carica da leader del difensore: l’ex Juventus manda un messaggio all’Italia per la gara contro Malta

Anche Leonardo Bonucci si schiera al fianco dell’Italia per il delicato match contro Malta, che arriva in un momento difficile per il nostro calcio.

L’ex difensore della Juventus, sui social, ha voluto scrivere agli azzurri, dando loro la carica per superare questo ostacolo.

