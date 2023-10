Andrea Pirlo chiarisce quello che è stato il suo rapporto con Massimiliano Allegri: le dichiarazioni dell’ex bianconero

Andrea Pirlo, dal Festival dello Sport di Trento, è tornato a parlare così dell’anno alla Juve con Allegri in panchina.

ALLEGRI – «È stato un rapporto normale nonostante siano state dette tante cose. Sono stato due anni con lui, il primo al Milan che è stato l’unico infortunato della mia carriera in rossonero. Lui nel mentre aveva trovato altre soluzioni e aveva pensato che non fossi un giocatore più importante per quel Milan. Alla Juventus ho fatto un bellissimo anno con lui, è stata la ciliegina sulla torta per chiudere il ciclo in bianconero».

