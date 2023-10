Nazionali Juve settore giovanile: Huijsen titolare con l’Olanda, Florea assistman. Tutte le prestazioni dei bianconeri

Nella giornata odierna, sabato 14 ottobre 2023, alcuni bianconeri del settore giovanile sono stati impegnati con le proprie Nazionali. Ecco le loro prestazioni.

Tre bianconeri della Juve Primavera di mister Montero sono scesi in campo oggi. Florea che con la sua Romania U19 è partito titolare e ha battuto il San Marino U19 per 7-0. Il centrocampista è uscito al minuto 55 e ha collezionato un assist. Il portiere Vinarcik è rimasto in panchina nella sfida tra Slovacchia e Svezia U19 vinta per 4-1. Invece, Boufandar ha giocato 65 minuti nella sconfitta del suo Marocco U17 contro l’Inghilterra U17 per 0-1.

I due bianconeri convocati con l’Italia U19 Anghelè e Ripani hanno battuto la Serbia U19 per 3-1 giocando entrambi 60 minuti. Il difensore di mister Brambilla Dean Huijsen, dopo la panchina contro la Svizzera, è partito titolare nel match tra Olanda U19 e Australia U19 terminato 1-1.

Nella giornata di domani, domenica 15 ottobre 2023, vedremo le prestazioni dei due bianconeri della Juventus Under 17 Sosna e Radu oltre alla possibile presenza di Yildiz con la Turchia contro la Lettonia dopo l’esordio in nazionale maggiore.

The post Nazionali Juve settore giovanile: Huijsen titolare con l’Olanda U19, Florea assistman appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG