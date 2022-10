Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato a La Repubblica in vista del derby della Mole contro il Torino

DERBY – «È un periodo particolare per noi, per i tifosi. Che arrivi proprio al momento giusto il derby? Lo vedremo. Già in altre stagioni la vittoria nel Derby è risultata uno spartiacque, fra quello che poteva essere e quello che è stato. La stracittadina è sempre una partita particolare e anche se per anni il divario tra le due squadre è stato onestamente importante, lotteremo per tre punti di fondamentale importanza».

