Bonucci, che frecciata alla Juve: «Mi dicevano che non potevo reggere certi ritmi, invece…». Le parole in conferenza stampa

Leonardo Bonucci, in conferenza stampa, ha parlato alla vigilia di Napoli-Union Berlino. Le dichiarazioni dell’ex Juve.

COME TI SENTI – «Io mi sento ancora bene e vivo, riuscire a tenere i ritmi degli allenamenti come sto facendo per me è una risposta importante. Negli ultimi due anni con la Juventus mi veniva detto che non potevo reggere certi ritmi, invece quando uno sta bene di testa ed è allenato nella maniera giusta, quando l’intensità è alta negli allenamenti, anche in partita succede di vivere 90′ con una buona intensità».

SCUDETTO – «Potrei rispondere che sono qui per giocare la Champions League con l’Union Berlino, però per rispetto e perché non mi sono mai nascosto dico che la Juventus ha grandi possibilità di vincerlo. E io sarei contento per i miei compagni e lo sarei altrettanto per la storia della Juventus. Sapete tutti che mi sarebbe piaciuto finire la carriera alla Juventus, non è stato possibile e tutti sapete la motivazione. Lo Scudetto se lo giocheranno le quattro squadre che tutti citano (Inter, Juventus, Milan e Napoli, ndr). Se dovesse esserci però un’altra domanda sulla Juventus e sul passato non risponderei, perché sono qui a giocare con l’Union Berlino una partita fondamentale per invertire questa tendenza negativa».

